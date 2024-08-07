Шесть компаний-фантомов выявили в Псковской области

15:57, 07 августа 2024, ПАИ

Откуда появляются компании-фантомы и с какой целью, объяснила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

«Такой опыт существует, когда в информационную систему вносятся данные по хозяйствующим субъектам, которые создаются исключительно для того, чтобы осуществлять оборот продукции. Это так называемые фантомные площадки. Мы с этим сталкиваемся уже на протяжении двух–трёх лет», – рассказала она.

В частности, в этом году было выявлено шесть фантомных площадок, в том числе одна из них располагалась на улице Железнодорожной в Пскове. «Согласно сведениям, внесённым в информационную систему, там было произведено более 200 тонн молочной продукции, включая масло. Позже были внесены данные, что эта продукция отправлялась в два региона. Она была использована в качестве сырья для производства масла, в последующем вернувшегося в Санкт-Петербург и уже с попытками реализации. К сожалению, недобросовестные хозяйствующие субъекты в этом моменте освоили компонент «Меркурий» успешно», – пояснила Галина Леонова.

Она пояснила, что при помощи создания компаний-фантомов в оборот вводится продукция неустановленного происхождения. «Это тревожная тенденция. И мы разрабатываем совместные усилия, чтобы победить в этом вопросе», – подчеркнула спикер и добавила, что Россельхознадзор передаёт информацию в налоговые и правоохранительные органы для оперативного решения подобных ситуаций.