Михаил Ведерников: Каждый неравнодушный может помочь нашим соотечественникам из Курской области

22:49, 07 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Курской области после обстрела сегодня, 7 августа.

Глава региона отметил, что вся Россия следит за трагическими новостями из Курской области. «ВСУ напали на наши территории, атакуют гражданские объекты, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие всем, кто погиб и пострадал от действий киевского режима», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что каждый неравнодушный может помочь нашим соотечественникам.

Региональный штаб «Мы вместе» уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества: https://t.me/dobro_60, https://vk.com/dobro_60.

«Сил жителям Курской области, удачи нашим бойцам на передовой», – подытожил губернатор.