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Общество

Новую меру поддержки к учебному году для нуждающихся многодетных семей ввели в Псковской области

Ежегодную выплату три тысячи рублей на приобретение одежды для посещения занятий и спортформы могут получить многодетные малоимущие семьи на каждого ребёнка. Ежегодную денежную выплату установил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Выплата предназначена для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 15 298 рублей. Если один из родителей получает выплату за многодетную семью, то новая выплата поступает в беззаявительном порядке на основании сведений об обучающихся. Деньги такие семьи получат до 15 августа.

Если же многодетная семья является малоимущей, но не получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья, то одному из родителей необходимо обратиться в учреждения социальной защиты по месту жительства и предоставить справку об обучении детей.

Кроме того, если получателям выплаты как многодетной семье не придут деньги до 1 сентября, им нужно также обратиться в учреждения с таким документом.

Отметим, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по социальной защите Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

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