Установка прапора завершена на Изборской башне Псково-Печерского монастыря

21:35, 08 августа 2024, ПАИ

Высотные работы по установке прапора завершены на Изборской башне Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Древние боевые башни Псков-Печерского монастыря впервые отреставрированы в 60-е годы прошлого столетия при архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение кованые прапоры. Они выполнены архитектором-реставратором В. П. Смирновым.

«Каждый прапор имеет собственный символ. Для башни Нижних решёток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного. Для башни Верхних решёток – трубящий Архангел. Благовещенская башня украшена флагом со сценой Благовещения. На башне Изборской, служившей, в частности, воротами для курьерской службы, установлен прапор с изображением барса», – отметили эксперты.

Выполняя реставрацию прапора с барсом, специалисты воспроизвели утраты исторической ковки, укрепили ее, покрасили специальными составами, починили механизм флюгеров. Отдельные элементы покрыты сусальным золотом.