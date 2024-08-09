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Общество

Пропавшего в Псковской области 79-летнего мужчину нашли живым

79-летнего мужчину, пропавшего в Псковской области, нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа пенсионер ушёл в неизвестном направлении и пропал.

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