Пропавшего в Псковской области 79-летнего мужчину нашли живым
79-летнего мужчину, пропавшего в Псковской области, нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 8 августа пенсионер ушёл в неизвестном направлении и пропал.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 августа 2024
Иммунолог-аллерголог Паршина рассказала о безопасном хранении продуктов в холодильнике
08 августа 2024
Грибной рекорд: почти пять тысяч боровиков за один поход удалось собрать в лесу Псковской области