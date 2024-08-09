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Общество

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа. Отсюда в том числе отправляются поезда на Псков и сюда прибывают из Пскова. О ремонтных работах сообщает Дептранс Москвы.

Фото: Дептранс Москвы

Пассажирское здание старейшего вокзала столицы закроют для того, чтобы обновить и интегрировать его в систему московского транспорта. Как сообщает Дептранс, все поезда, включая пригородные и дальнего следования, будут продолжать прибывать и отправляться отсюда по расписанию. Однако изменится путь к ним.

  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»
  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»
  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»
  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»
  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»
  • Эскиз реконструкции Ленинградского вокзала в Москве
    Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»

Кассы дальнего следования, залы ожидания, камеры хранения, туалеты и кафе будут доступны для пассажиров на соседних вокзалах – Ярославском и Казанском.

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