Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа

10:44, 09 августа 2024, ПАИ

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа. Отсюда в том числе отправляются поезда на Псков и сюда прибывают из Пскова. О ремонтных работах сообщает Дептранс Москвы.

Пассажирское здание старейшего вокзала столицы закроют для того, чтобы обновить и интегрировать его в систему московского транспорта. Как сообщает Дептранс, все поезда, включая пригородные и дальнего следования, будут продолжать прибывать и отправляться отсюда по расписанию. Однако изменится путь к ним.



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»



Фото: Сайт компании «Первый Проектный Институт»











Кассы дальнего следования, залы ожидания, камеры хранения, туалеты и кафе будут доступны для пассажиров на соседних вокзалах – Ярославском и Казанском.