За непостановку на воинский учёт в России теперь будут лишать гражданства

11:44, 09 августа 2024, ПАИ

Закон о лишении россиян приобретённого гражданства за непостановку на воинский учёт подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовых актов.

В законах «О гражданстве» и «О воинской обязанности и военной службе» появилась новая норма, которая предусматривает прекращение гражданства России тем, кто его приобрёл, но отказывается исполнять обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.

Закон синхронизирует постановку на воинский учёт и получение гражданства. Для этого органы МВД будут подавать в единую систему межведомственного электронного взаимодействия информацию о мужчинах, которым решено выдать паспорт РФ.