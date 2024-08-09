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Спорт

ФОКОТ открыли на улице Никольской в Пскове

«Умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) торжественно открыли в парке 300-летия прокуратуры в районе улицы Никольской в микрорайоне Родина в пятницу, 9 августа. В мероприятии приняли участие глава Пскова Борис Елкин, врио председателя комитета по спорту Галина Овсова, прокурор Псковской области Андрей Мошков, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Это для нас долгожданное событие. Рядом у нас Завеличье, которое требует дополнительных спортобъектов. Проект очень долгожданный. Очень рад, что всё получилось завершить. Спасибо и федеральному центру, и правительству области за эту возможность. Отдельно хочется поблагодарить прокуратуру Псковской области за инициативу. Мы будем и дальше развивать этот парк. Здесь уже есть площадка – скейт-парк, ещё одна открывается сегодня. Надеюсь, что мы на этом не закончим. Всех с наступающим праздником и с замечательным событием! Для всех двери открыты», – отметил Борис Елкин.

За развитие спорта наградил директора стадиона «Машиностроитель» Ольгу Черкасову, тренера по лёгкой атлетике Екатерину Алексееву, тренера по волейболу спортивной школы «Бригантина» Сергея Иванова.

К присутствующим обратился и прокурор Псковской области Андрей Мошков.

«Очень приятно, что ФОКОТ открылся. Это замечательный спортивный объект. Надеемся, что в будущем Псков будет все больше развиваться и будет не только красивым, но и спортивным», – подчеркнул он.

Галина Овсова в свою очередь пожелала спортсменам дальнейших побед.

«Очень приятно, когда в городе и области открываются новые площадки. Хочется пожелать, чтобы как можно больше людей занимались спортом и приходили сюда. Здесь можно заниматься разными видами спорта. Желаю, чтобы вы получали массу положительных эмоций и достигали побед, достижений в профессиональном и любительском спорте», — сказала она.

Сегодня на площадке уже проходят показательные тренировки спортивных школ «Ника», «Бригантина», «Юниор».

На территории ФОКОТа оборудовали футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки, зону со спортивными тренажёрами и раздевалки.

Напомним, что в июле 2022 года на улице Никольской открыли скейт-парк.

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