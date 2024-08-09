Об опасности покупки грибов возле дорог предупредила псковичей специалист
Грибы впитывают токсичные вещества как губка. Поэтому не стоит покупать их вдоль дорог, обратила внимание исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.
«Грибы – это сам по себе тяжёлый продукт для организма. И в принципе, наш организм не приспособлен для того, чтобы их переваривать. И ещё главная особенность грибов заключается в том, что они как губка впитывают все токсичные вещества. Поэтому покупать грибы вдоль дорог, особенно, когда их продают в открытом виде у дороги, не стоит», – предупредила специалист.
Такие грибы могут привести к пищевому отравлению, вызвать серьёзную патологию, которая может привести к летальному исходу, предупредила Екатерина Астафьева.
«Нужно помнить о том, что посторонний человек, который собирал эти грибы, мог где-то ошибиться. И получится так, что какой-то один грибочек может стоить жизни. Поэтому с чужих рук покупать грибы неизвестного происхождения не стоит», – заключила врач.
Отметим, что грибной сезон продолжается в Псковской области. Подробнее о грибных находках псковских любителей тихой охоты читайте в материале ПАИ.
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