Об опасности покупки грибов возле дорог предупредила псковичей специалист

16:05, 09 августа 2024, ПАИ

Грибы впитывают токсичные вещества как губка. Поэтому не стоит покупать их вдоль дорог, обратила внимание исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«Грибы – это сам по себе тяжёлый продукт для организма. И в принципе, наш организм не приспособлен для того, чтобы их переваривать. И ещё главная особенность грибов заключается в том, что они как губка впитывают все токсичные вещества. Поэтому покупать грибы вдоль дорог, особенно, когда их продают в открытом виде у дороги, не стоит», – предупредила специалист.

Такие грибы могут привести к пищевому отравлению, вызвать серьёзную патологию, которая может привести к летальному исходу, предупредила Екатерина Астафьева.

«Нужно помнить о том, что посторонний человек, который собирал эти грибы, мог где-то ошибиться. И получится так, что какой-то один грибочек может стоить жизни. Поэтому с чужих рук покупать грибы неизвестного происхождения не стоит», – заключила врач.

Отметим, что грибной сезон продолжается в Псковской области. Подробнее о грибных находках псковских любителей тихой охоты читайте в материале ПАИ.