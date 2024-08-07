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Общество

Тихая охота в разгаре: псковичи раскрывают самые грибные места региона

Грибной сезон продолжается в Псковской области. Кому-то удача улыбается, кому-то – нет, но грибники не отчаиваются и продолжают добывать «улов» в псковских лесах. Фотографиями своих находок они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Поехали на Гдовку, но удача была не на нашей стороне, заехав в четыре места, нашли штук с десяток и все в жутком черве. Решили тогда съездить в печорский лес за ежевикой и молочной лисичкой. К сожалению, ежевика сгорела, когда была жара. Набрали лисичек, заехали в бор посмотреть боровики и были приятно удивлены – грибочки в 80% чистые. Свою корзину мы набрали», – рассказала Юлия Алексеева-Романова.

  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Удача в Печорском лесу
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

А кому-то везёт и на Гдовке, так любительнице тихой охоты Екатерине Латышевой удалось набрать урожай и там.

  • Грибы Гдовки
    Фото: Екатерина Латышева
  • Грибы Гдовки
    Фото: Екатерина Латышева
  • Грибы Гдовки
    Фото: Екатерина Латышева
  • Грибы Гдовки
    Фото: Екатерина Латышева

Не отстаёт по «урожайности» и Островский район, Алина Матвеева в его лесу набрала целых четыре пакета лисичек. Управиться получилось за три с половиной часа.

  • Четыре пакета грибов за 3,5 часа в Островском районе
    Фото: Алина Матвеева
  • Четыре пакета грибов за 3,5 часа в Островском районе
    Фото: Алина Матвеева
  • Четыре пакета грибов за 3,5 часа в Островском районе
    Фото: Алина Матвеева

А некоторым ради полных корзин приходится пройти километры. «Пустошкинский район. Устали до ужаса. 16,5 километра пройдено», – написала Виктория Бабаева.

  • Лисички в лесу Пустошкинского района
    Фото: Виктория Бабаева
  • Лисички в лесу Пустошкинского района
    Фото: Виктория Бабаева
  • Лисички в лесу Пустошкинского района
    Фото: Виктория Бабаева
  • Лисички в лесу Пустошкинского района
    Фото: Виктория Бабаева

Порой псковичам и гостям региона удаётся найти и крайне удивительные грибы. Один из них – гриб со сложным научным названием «Гиднеллум Пека» или как его ещё называют «кровоточащий зуб» или «зуб дьявола». На шляпке такого гриба действительно будто бы проступают капельки крови. Есть такой гриб нельзя, хотя из-за его устрашающего вида вряд ли бы кто-то решился приготовить «зуб» на ужин.

«Краснокнижный и лучше даже не трогать. Ядовит и ещё малоизучен!» – предупреждают в комментариях к публикации найденного в Печорском районе гриба.

Редкий гриб в лесу Печорского района. Фото: Татьяна Мусина

Ранее сообщалось, что более 50 килограммов грибов удалось собрать в псковском лесу за три часа. А в Полистовском заповеднике обнаружили редкий фиолетовый гриб, занесённый в Красную книгу. Фото можно увидеть по ссылке.

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