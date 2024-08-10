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Общество

Мастер-классы, выставка и ансамбли: чем сегодня сето удивят жителей Пскова

Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира, пройдут в торговом центре Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) сегодня, 10 августа, сообщили ПАИ организаторы.

Так, сето приглашают сегодня всех псковичей на мастер-классы по традиционным танцам и ремёслам, а также на открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история». Кроме того, в центральном атриуме торгового центра Fjord Plaza выступят детский этнографический ансамбль «Птенцы» и музейный ансамбль «Каарахельбе».

Мероприятия начнутся в 14:00. Вход свободный.

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