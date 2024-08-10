День города отмечают в Печорах

13:26, 10 августа 2024, ПАИ

День города Печоры и 80-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорском муниципальном округе, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»















Праздник начался с открытия ярмарки ремёсел «Аллея мастеров» на улице Мира. Также уже состоялись турнир по настольному теннису среди детей, благодарственный молебен, возложение цветов и праздничное шествие жителей и гостей Печор.

Сейчас на площади Победы проходит концерт «С днём рождения, любимый город». Впереди печерян и гостей города также ждут выставка ретроавтомобилей и мототехники, концерт группы «Феникс», детская развлекательная программа «наш весёлый праздник», концерт органной музыки Анны Хоменя и многое другое.