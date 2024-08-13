Ремонт улицы Садовой начался в Печорах

14:55, 13 августа 2024, ПАИ

Ремонт улицы Садовой начался в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».

В связи с этим возможны временные перекрытия улиц Новой и Садовой.

Администрация Печорского муниципального округа просит водителей планировать свои маршруты заранее с учётом объезда через улицу Набережную или Прибалтийское шоссе.