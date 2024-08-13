Телеграм-канал появился у Центра занятости населения Псковской области
У Центра занятости населения Псковской области появился телеграм-канал.
Авторы канала будут делиться новостями о рынке труда региона. Здесь же можно будет получать информацию о самых интересных и денежных вакансиях и предстоящих мероприятиях.
Телеграм-каналу всего один день, у него уже 50 подписчиков.
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