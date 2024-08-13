Психолог объяснила желание смотреть ужастики и триллеры

23:33, 13 августа 2024, ПАИ

Психолог Лариса Овчаренко утверждает, что люди смотрят триллеры, чтобы встретиться со своими страхами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комментарий психолога.

Психолог рекомендовала впечатлительным и тревожным людям не смотреть кино, содержащее сцены ужасов, насилия, жестокости.

«Секрет и парадокс в том, что очень часто именно эти люди и смотрят такое кино, потому что есть потребность психики перепрожить страхи, которые так или иначе отражаются через это кино», – сказала психолог.