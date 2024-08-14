Светофор временно не будет работать на пересечении Октябрьского – Гагарина в Великих Луках 15 августа

10:26, 14 августа 2024, ПАИ

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и проспекта Гагарина, проспект Гагарина, 1/19, 3 не будет работать 15 августа с 13:00 до 17:00, сообщили ПАИ в городской администрации.

Светофор временно не будет работать в связи с ремонтными работами, которые проводит отделение «Южные ЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».