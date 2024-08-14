Альпинист развернул флаг Псковской области на семитысячнике Памира

14:34, 14 августа 2024, ПАИ

Псковский альпинист Сергей Карпушкин развернул флаг Псковской области на пике Ленина горной системы Памир, рассказал он ПАИ.

Пик находится на высоте 7 134 метров над уровнем моря. «Моя попытка восхождения на пик Ленина в Международный день альпинизма, 8 августа, увенчалась успехом. Для восхождения на высоту семь тысяч метров нужна хорошая физподготовка, акклиматизация, снаряжение, но самое главное – нужно везение», – рассказал Сергей Карпушкин.

Он отметил, что в прошлый раз, в августе 2022 года, подъём на пике не удался из-за сильного ветра и снега. «В этом году мне повезло. За неделю до штурма вершины погода не давала подняться выше штурмового «лагеря-3» (6 100 метров). Порывы сильного ветра запросто могут снести с безопасного пути всех, кто бы попытался пойти на восхождение», – поделился альпинист.

В день подъёма с погодой повезло – было солнечно и безветренно. «Из штурмового лагеря я стартовал на восхождение затемно – в 3:00. В 13:40 взошёл на вершину пика Ленина. В 21:20 вернулся в «лагерь-3», – рассказал пскович.

Ранее другой альпинист вывесил флаг Великих Лук на высоте семь тысяч метров.