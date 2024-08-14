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Альпинист развернул флаг Псковской области на семитысячнике Памира

Псковский альпинист Сергей Карпушкин развернул флаг Псковской области на пике Ленина горной системы Памир, рассказал он ПАИ.

Псковский альпинист развернул флаг Псковской области на пике Ленина. Фото здесь и далее предоставил Сергей Карпушкин

Пик находится на высоте 7 134 метров над уровнем моря. «Моя попытка восхождения на пик Ленина в Международный день альпинизма, 8 августа, увенчалась успехом. Для восхождения на высоту семь тысяч метров нужна хорошая физподготовка, акклиматизация, снаряжение, но самое главное – нужно везение», – рассказал Сергей Карпушкин.

Он отметил, что в прошлый раз, в августе 2022 года, подъём на пике не удался из-за сильного ветра и снега. «В этом году мне повезло. За неделю до штурма вершины погода не давала подняться выше штурмового «лагеря-3» (6 100 метров). Порывы сильного ветра запросто могут снести с безопасного пути всех, кто бы попытался пойти на восхождение», – поделился альпинист.

В день подъёма с погодой повезло – было солнечно и безветренно. «Из штурмового лагеря я стартовал на восхождение затемно – в 3:00. В 13:40 взошёл на вершину пика Ленина. В 21:20 вернулся в «лагерь-3», – рассказал пскович.

Ранее другой альпинист вывесил флаг Великих Лук на высоте семь тысяч метров.

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