«Могла она их носить? Могла»: украшения времён княгини Ольги нашли в Выбутах

18:37, 14 августа 2024, ПАИ

Перстень салтовского типа с территории Хазарии и несколько бус предположительно X-XI века нашли во время археологической экспедиции на погосте Выбуты, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа. «Могла она их носить? Могла», - ответила эксперт на вопрос, могли ли эти украшения теоретически принадлежать княгине Ольге.

Раскопки проводились на участке рядом с мемориальным кладбищем летом этого года. Во время экспедиции были обнаружены остатки построек времён княгини Ольги, изучен культурный слой XII-XIII веков. По словам гостьи радиоэфира, объекты были найдены в слое около десяти сантиметров и в нижних ямах.

По легенде Выбуты считаются родиной княгини Ольги. По преданию, именно здесь святая равноапостольная княгиня Ольга познакомилась со своим будущим мужем князем Игорем. Охотившийся неподалеку князь попросил девушку перевезти его на другой берег реки Великой и был поражён её красотой. Вернувшись в Киев, Игорь отправил посольство за Ольгой и женился на ней.

Ранее сообщалось, что на раскопе в Выбутах обнаружили снаряжение всадника и лезвие косы. Подробнее читайте здесь.