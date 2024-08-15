Об особенностях раскопок в Выбутах рассказала эксперт

18:53, 14 августа 2024, ПАИ

Раскопки на погосте Выбуты Псковского района стали самыми сложными и ответственными в этом году, сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа.

Раскопки проводились на участке рядом с мемориальным кладбищем. Для участников археологической экспедиции объект стал тяжёлым как морально, так и технически, отметила гостья радиоэфира.

«Велась длительная подготовка к этим раскопкам. Она длилась больше, чем сами работы на участке. Технически было важно не затронуть могилы на мемориальном кладбище», – рассказала Марина Кулакова.

Первый этап археологической экспедиции в Выбутах пришёлся на июнь, который выдался жарким в этом году. По словам директора Археологического центра Псковской области, грунт превратился в камень, который было очень сложно разобрать.

В Выбутах уже велись раскопки в 2013 году. Тогда в прибрежной части погоста был исследован культурный слой до XV века мощностью около метра, сообщила Марина Кулакова.

В этом году на участке, предназначенном под строительство мемориала, была найдена яма с неолитической керамикой и комплексы второй половины первого тысячелетия. Также были обнаружены остатки построек времён княгини Ольги, изучен культурный слой XII-XIII веков. Объекты были найдены в слое около десяти сантиметров и в нижних ямах, отметила Марина Кулакова.

Ранее стало известно, что на погосте Выбуты были найдены украшения времён княгини Ольги. Подробнее читайте здесь.