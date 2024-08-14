Опубликована музыкальная программа ярмарки «Лешуга»
Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдёт в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа. На главной сцене выступят представители фолк-направления музыки. Программу мероприятия опубликовали организаторы.
Для гостей фестиваля в пятницу, 16 августа, выступят:
18:30 – 19:30 группа Jeeva;
19:30 – 20:30 Группа LaDo;
21:00 – 22:00 Группа «Отава Ё».
17 августа запланированы выступления:
18:30 - 19:30 Группа «Родная речь»;
19:30 – 20:30 Группа Oligarkh;
21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard.
18 августа свои музыкальные композиции исполнят:
18:30 - 19:30 Проект Agny;
19:30 – 20:30 Группа Kasha;
21:00 – 22:00 Группа Settlers.
Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Об идее и целях создания документального фильма «Путь в один конец» рассказал гость эфира «7 НЕБО»
Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок
В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области
«Ахтеатр» ПсковГУ второй год подряд становится финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»