Опубликована музыкальная программа ярмарки «Лешуга»

18:58, 14 августа 2024, ПАИ

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдёт в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа. На главной сцене выступят представители фолк-направления музыки. Программу мероприятия опубликовали организаторы.

Для гостей фестиваля в пятницу, 16 августа, выступят:

18:30 – 19:30 группа Jeeva;

19:30 – 20:30 Группа LaDo;

21:00 – 22:00 Группа «Отава Ё».

17 августа запланированы выступления:

18:30 - 19:30 Группа «Родная речь»;

19:30 – 20:30 Группа Oligarkh;

21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard.

18 августа свои музыкальные композиции исполнят:

18:30 - 19:30 Проект Agny;

19:30 – 20:30 Группа Kasha;

21:00 – 22:00 Группа Settlers.

Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».