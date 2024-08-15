Как правильно выбрать школьную форму для ребёнка, рассказали псковичам

10:34, 15 августа 2024, ПАИ

Как правильно выбрать школьную форму для ребёнка, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В первую очередь следует обратить внимание на материал одежды. «Школьник носит форму шесть и более часов, поэтому следует выбирать ткани комфортные в носке, с небольшим содержанием синтетических волокон», – отметили в Роспотребнадзоре.

Для повседневного ношения синтетическая одежда не подходит, так как этот материал притягивает пыль, что может привести к развитию аллергии. Кроме того, синтетика не даёт коже дышать, нарушая тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть. Это может привести к переохлаждению и возникновению простуды.

Кроме того, плотность ткани должна соответствовать сезону, а цветовая гамма одежды – правилам школы.

«Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия в зависимости от вида изделия», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Но прежде всего школьнику должно быть удобно как сидя, так и во время ходьбы. Следует ориентироваться на фигуру и вкус ребёнка, форма должна быть не только качественной и красивой, но и нравиться ученику.