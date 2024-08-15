Плановые учения Росгвардии пройдут сегодня в здании правительства Псковской области

14:43, 15 августа 2024, ПАИ

Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области сегодня, 15 августа. Они начнутся в 19:00, ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Это стандартные учения, которые проводятся на постоянной основе.

В рамках мероприятий росгвардейцы отработают разминирование автомобиля и освобождение заложников. При этом в учениях планируют задействовать беспилотники.