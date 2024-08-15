Плановые учения Росгвардии пройдут сегодня в здании правительства Псковской области
Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области сегодня, 15 августа. Они начнутся в 19:00, ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Это стандартные учения, которые проводятся на постоянной основе.
В рамках мероприятий росгвардейцы отработают разминирование автомобиля и освобождение заложников. При этом в учениях планируют задействовать беспилотники.
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