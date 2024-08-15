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Общество

«Газпром теплоэнерго Псков» взыскало через суд с потребителей 35,5 млн рублей задолженности

ООО «Газпром теплоэнерго Псков» в первом полугодии 2024 года взыскало в судебном порядке с потребителей задолженность в размере 35,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АО «Газпром теплоэнерго».

Фото: ПАИ

Обращение в суд является крайней мерой, которую «Газпром теплоэнерго Псков» применяет в случаях отказа потребителя погасить задолженность в добровольном порядке. Первоначально с должниками компания проводит серьёзную досудебную работу. В адрес потребителей, физических и юридических лиц, направляются уведомления, содержащие информацию о сумме задолженности и способах её погашения в досудебном порядке. За шесть месяцев 2024 года специалисты компании направили должникам 3 338 подобных уведомлений на сумму 66,7 миллиона рублей.

В компании отмечают, что взыскание задолженности в судебном порядке ложится дополнительным финансовым бременем на плечи потребителя, так как по решению суда приходится оплачивать не только основной долг, а также пени и судебные расходы. В свою очередь, неоплата по исполнительным листам может привести к визиту судебного пристава и аресту имущества и счетов должника.

Отметим, АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 16 региональных теплоснабжающих предприятий. Дочерние компании холдинга обеспечивают работу 1 082 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 9,6 тысячи Гкал/ч.

В Псковской области АО «Газпром теплоэнерго» представлено дочерним обществом – ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

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