Новая детская площадка появилась в деревне Селихново Псковского района

21:22, 15 августа 2024, ПАИ

Новую детскую площадку установили в деревне Селихново Псковского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Площадка установлена в рамках проекта «Дети - наше будущее» силами сельского поселения «Карамышевская волость» и ТОС «Возрождение».

334 000 рублей ТОС «Возрождение» получило в рамках областного конкурса грантов.