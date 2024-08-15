Новая детская площадка появилась в деревне Селихново Псковского района
Новую детскую площадку установили в деревне Селихново Псковского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.
Площадка установлена в рамках проекта «Дети - наше будущее» силами сельского поселения «Карамышевская волость» и ТОС «Возрождение».
334 000 рублей ТОС «Возрождение» получило в рамках областного конкурса грантов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 августа 2024
Ремонт участка автомобильной дороги Исса – Устьяново в Пушкиногорском районе завершён
15 августа 2024
Врачу-офтальмологу из Новоржевского района вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения»