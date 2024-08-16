В Пскове определены победители грантового конкурса «Есть идея»

09:46, 16 августа 2024, ПАИ

В Пскове определены победители грантового конкурса для социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Всего было пять номинаций: «Вклад в будущее», «Добровольчество», «Помним и гордимся», «Ты не один», «Удивляй».

По решению комиссии гранты предоставляются следующим проектам:

«Вклад в будущее»

1. «В ритме танца с JustDance» — 125 000 рублей.

2. «Технологии первых»: день фиджитал-спорта для молодежи — 125 000 рублей.



«Добровольчество»

1. «Горящие сердца» — 125 000 рублей.

2. «ТОПовый десант» — 125 000 рублей.



«Помним и гордимся»

1. «Путь героя — Александр Невский» — 125 000 рублей.

2. «Тайны Псковских храмов» — 125 000 рублей.



«Ты не один»

1. «Нетрудный подросток» — 65 000 рублей.

2. Проект для подростков «ПУЛЬС» — 100 000 рублей.

3. Псковский городской детский форум — 85 000 рублей.

«Удивляй»

1. «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» — 250 000 рублей.

«Поздравляю коллег с заслуженной победой и желаю успехов в реализации проектов!» — написал Борис Елкин.