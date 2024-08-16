В Пскове определены победители грантового конкурса «Есть идея»
В Пскове определены победители грантового конкурса для социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Всего было пять номинаций: «Вклад в будущее», «Добровольчество», «Помним и гордимся», «Ты не один», «Удивляй».
По решению комиссии гранты предоставляются следующим проектам:
«Вклад в будущее»
1. «В ритме танца с JustDance» — 125 000 рублей.
2. «Технологии первых»: день фиджитал-спорта для молодежи — 125 000 рублей.
«Добровольчество»
1. «Горящие сердца» — 125 000 рублей.
2. «ТОПовый десант» — 125 000 рублей.
«Помним и гордимся»
1. «Путь героя — Александр Невский» — 125 000 рублей.
2. «Тайны Псковских храмов» — 125 000 рублей.
«Ты не один»
1. «Нетрудный подросток» — 65 000 рублей.
2. Проект для подростков «ПУЛЬС» — 100 000 рублей.
3. Псковский городской детский форум — 85 000 рублей.
«Удивляй»
1. «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» — 250 000 рублей.
«Поздравляю коллег с заслуженной победой и желаю успехов в реализации проектов!» — написал Борис Елкин.
20 августа в Псковском перинатальном центре состоится бесплатная консультация репродуктолога из Петербурга
Ремонт участка автомобильной дороги Исса – Устьяново в Пушкиногорском районе завершён