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Культура

Необычное путешествие в XIII век: фестиваль «Александрова дорога» пройдёт в Псковской области

Фестиваль-реконструкция «Александрова дорога: от Руси до России» пройдёт в заказнике «Ремдовский» Гдовского района 24 августа. Вход на фестиваль свободный, начало в 13:00, сообщили ПАИ в национальном парке «Себежский».

В этом году фестиваль посвящён 300-летию со дня перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В рамках мероприятия запланированы тематический музыкальный спектакль о жизни Александра Невского и Петра Великого, демонстрация высококлассной конной подготовки и мастерства джигитовки.

Участников фестиваля ждут дружеские состязания воинов князя, выступления музыкальной группы LaVerden и квартета «Барокко-ассамблея» с атмосферой XVIII века, костюмированный бал, мастер-классы от реконструкторов и лучный тир.

На фестивале также будут работать торговые ряды, выставка-квест и ярмарка современных мастеров. Участники смогут прогуляться по берегу Чудского озера и попробовать приготовленные на костре блюда.

С полной программой фестиваля-реконструкции «Александрова дорога: от Руси до России» можно ознакомиться по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Минприроды России, правительства Псковской области, национального парка «Себежский» и фонда «Александрова гора».

Реклама. ФГБУ «Национальный парк «Себежский». ИНН 6022004401.

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