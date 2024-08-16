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Общество

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

Жителей Псковской области приглашают принять участие в ежегодной общероссийской акции «Всероссийский экономический диктант», которая пройдёт 15 октября, сообщили ПАИ организаторы.

Темой акции этого года является «Сильная экономика – процветающая Россия». Цель проведения диктанта – повышение уровня экономической грамотности и развитие интеллектуального потенциала молодёжи.

Пройти экономический диктант можно на официальном сайте в режиме реального времени во всех субъектах РФ. Зарегистрироваться можно здесь.

Участником может стать любой житель России, свободно владеющий русским языком, независимо от возраста, пола, вероисповедания, образования и других признаков. Помимо этого, к участию приглашают жителей других стран.

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