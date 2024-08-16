«Единая Россия» направила более 800 тонн гумпомощи жителям Курской области

13:09, 16 августа 2024, ПАИ

«Единая Россия» направила более 800 тонн гумпомощи жителям Курской области. Партия передаёт бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов, сообщает сайт ER.ru.

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев в ходе поездки в Курскую область.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым Владимир Якушев ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в ПВР.

Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

«Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев накануне [на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа. – ПАИ] подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть», – сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря генсовета вместе с волонтёрами «Единой России» и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

«В большинстве ПВР созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов «Молодой гвардии», «Волонтёрской роты». Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается», – отметил Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населённых пунктов к родным и близким. Волонтёры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие ещё есть потребности», – рассказал врио секретаря генсовета партии.

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили скорой медицинской помощи.

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

Помимо этого, «Единая Россия» передаёт адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населённого пункта.

«Один из основных вопросов сейчас – организация логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят ещё десять машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей», – рассказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области.

«Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и при необходимости пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области», – сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря генсовета подчеркнул, что «Единая Россия» будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

«Это наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью», – заключил Владимир Якушев.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни – Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 ПВР.