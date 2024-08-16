Около 80% образовательных учреждений в Псковской области готовы к новому учебному году

17:26, 16 августа 2024, ПАИ

Подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года обсудили на коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«С 29 июля по 16 августа осуществляется работа приёмочных комиссий по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего 360 образовательных учреждений проверено. На 16 августа принято 278 организаций – это 77%. Это 122 из 155 муниципальных и государственных организаций, 98 из 110 – детские сады, 41 из 77 – учреждения дополнительного образования, все учреждения профессионального образования, одно специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и два из трёх – иные учреждения (детские дома)», – рассказала заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая.

К концу дня поступят результаты по образовательным учреждениям, проверка которых проходит в данный момент, уточнила она.

Что касается проведения в учреждениях образования капитального ремонта, то на данный момент он проводится в шести школах.

«Все работы должны быть завершены к началу учебного года. В двух школах Пскова наблюдается отставание по срокам. Все работы будут выполнены в ближайшее время и не помешают ведению образовательного процесса, будут выполняться либо во внеурочное время, либо в помещениях, которые не используются для ведения учебного процесса», – отметила Татьяна Лозницкая.

Всего на капитальный ремонт в образовательных учреждениях области из федерального и регионального бюджетов было выделено порядка 543,9 млн рублей. На оснащение учреждений выделено около 54,8 млн рублей. Также в рамках областного бюджета предусмотрено 110,4 млн рублей на пополнение фондов школьных библиотек.

«Во всех 26 муниципалитетах заключены госконтракты на приобретение учебной литературы. Литература уже поставлена, ведётся приёмка», – отметила Татьяна Лозницкая.