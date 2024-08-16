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Общество

Около 80% образовательных учреждений в Псковской области готовы к новому учебному году

Подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года обсудили на коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«С 29 июля по 16 августа осуществляется работа приёмочных комиссий по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего 360 образовательных учреждений проверено. На 16 августа принято 278 организаций – это 77%. Это 122 из 155 муниципальных и государственных организаций, 98 из 110 – детские сады, 41 из 77 – учреждения дополнительного образования, все учреждения профессионального образования, одно специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и два из трёх – иные учреждения (детские дома)», – рассказала заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая.

К концу дня поступят результаты по образовательным учреждениям, проверка которых проходит в данный момент, уточнила она.

Что касается проведения в учреждениях образования капитального ремонта, то на данный момент он проводится в шести школах.

«Все работы должны быть завершены к началу учебного года. В двух школах Пскова наблюдается отставание по срокам. Все работы будут выполнены в ближайшее время и не помешают ведению образовательного процесса, будут выполняться либо во внеурочное время, либо в помещениях, которые не используются для ведения учебного процесса», – отметила Татьяна Лозницкая.

Всего на капитальный ремонт в образовательных учреждениях области из федерального и регионального бюджетов было выделено порядка 543,9 млн рублей. На оснащение учреждений выделено около 54,8 млн рублей. Также в рамках областного бюджета предусмотрено 110,4 млн рублей на пополнение фондов школьных библиотек.

«Во всех 26 муниципалитетах заключены госконтракты на приобретение учебной литературы. Литература уже поставлена, ведётся приёмка», – отметила Татьяна Лозницкая.

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