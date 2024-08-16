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Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов выиграл поединок в турнире АСА 178

Профессиональный боец ММА, великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над киргизом Тилеком Машраповым в турнире АСА 178. Бой прошёл в Москве, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Эта победа стала 14-й в списке бойца.

Как проходила подготовка спортсмена – читайте здесь.

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