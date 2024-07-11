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Как проходит подготовка великолукского боксёра Руслана Шамилова к очередному бою

Профессиональный боец ММА, великолучанин Руслан Шамилов готовится к очередному бою, который состоится в Москве 16 августа. В рамках турнира АСА 178 соперником спортсмена выступит Тилек Машрапов из Киргизии. Как готовится Руслан Шамилов к очередному бою, выяснил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Руслан Шамилов. Фото: Luki-News

«Хороший соперник, сильный. Его сильная сторона – борьба, но и я сейчас особенно много уделяю внимания именно этому направлению, поэтому постараюсь нивелировать его борьбу», – отозвался великолучанин о своём сопернике, с которым предстоит бой.

Подготовку к поединку Руслан Шамилов ведёт в петербургском спортивном клубе «Сечь» под руководством Егора Пушкина и Дмитрия Алферьева.

В ближайшее время спортсмен отправится на сборы – либо в Москву, либо в Дагестан. Там великолучанин хочет поднабраться опыта у новых спарринг-партнёров.«Ожидание от предстоящего боя, как и всегда, одно – победить», – уверенно заключил Руслан Шамилов.

Поединок станет вторым в рамках контракта великолучанина с крупнейшей в России профессиональной лигой АСА.

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