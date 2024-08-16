Партию гумпомощи из Красногородского округа отправили в Курскую область

23:31, 16 августа 2024, ПАИ

Партия гуманитарной помощи из Красногородского округа отправилась в Курскую область сегодня, 16 августа. Об этом пишет районная газета «Заря».

Всего 16 коробок для бойцов и 15 коробок для пострадавших мирных жителей Курской области. Сбор был организован волонтёрской группой «Красногородск своих не бросает». Продукты питания, сменная одежда, игрушки, средства гигиены, медикаменты отвезли в Псков, где вся собранная волонтёрами Пскова и области (всего 15 групп) помощь была загружена в общую фуру. Теперь она отправится в Курск.

Работа по сбору помощи бойцам продолжится. Желающие принять участие в сборе могут обращаться в наш Дом культуры.