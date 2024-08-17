Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове

Международный молодёжный симфонический оркестр из 90 молодых музыкантов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Сербии выступил на сцене в Дендропарке в Пскове 16 августа в рамках летнего фестиваля «Музыка на воде»..

Для зрителей прозвучала музыка композиторов XIX – начала XX века – Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского. Кроме того, перед гостями выступили солисты Большого театра Анна Нечаева (сопрано) и Александр Краснов (баритон).

Концерт посетили более тысячи человек.

Как прошел фестиваль – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.