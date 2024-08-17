Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове

Международный молодёжный симфонический оркестр из 90 молодых музыкантов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Сербии выступил на сцене в Дендропарке в Пскове 16 августа в рамках летнего фестиваля «Музыка на воде»..

Для зрителей прозвучала музыка композиторов XIX – начала XX века – Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского. Кроме того, перед гостями выступили солисты Большого театра Анна Нечаева (сопрано) и Александр Краснов (баритон).

Концерт посетили более тысячи человек.

Как прошел фестиваль – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 09:33, 17 августа 2024, ПАИ
374
0
45 фото

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...