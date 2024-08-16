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Культура

Тысячи зрителей собрал первый день фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

Международный молодёжный симфонический оркестр из 90 молодых музыкантов, представляющих Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и Сербию, выступает на сцене в Дендропарке в Пскове сегодня, 16 августа. Мероприятие проходит в рамках летнего фестиваля «Музыка на воде».

«Музыка на воде». Фото здесь и далее: ПАИ

Для зрителей прозвучит музыка композиторов XIX – начала XX века. В программе концерта – музыка Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского. Кроме того, перед гостями выступят солисты Большого театра Анна Нечаева (сопрано) и Александр Краснов (баритон).

  • «Музыка на воде»
    Фото: ПАИ
  • «Музыка на воде»
    Фото: ПАИ
  • «Музыка на воде»
    Фото: ПАИ

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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