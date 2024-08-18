Голос из «Симпсонов», «Аладдина» и «Тёмного рыцаря»: умер актёр дубляжа Борис Быстров
Скончался известный советский и российский актёр кино и дубляжа Борис Быстров. Он умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2001 году Борис Быстров получил звание народного артиста Российской Федерации.
Он озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», а также принимал участие в озвучке таких фильмов, как «Тёмный рыцарь» и «Иллюзия обмана», «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Люди Икс».
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