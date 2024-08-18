Голос из «Симпсонов», «Аладдина» и «Тёмного рыцаря»: умер актёр дубляжа Борис Быстров

14:43, 18 августа 2024, ПАИ

Скончался известный советский и российский актёр кино и дубляжа Борис Быстров. Он умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2001 году Борис Быстров получил звание народного артиста Российской Федерации.

Он озвучивал персонажа Гомера Симпсона из сериала «Симпсоны», а также принимал участие в озвучке таких фильмов, как «Тёмный рыцарь» и «Иллюзия обмана», «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Люди Икс».