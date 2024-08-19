Участки четырёх улиц перекроют в Пскове до 15 сентября

17:08, 19 августа 2024, ПАИ

Участки четырёх улиц перекроют в Пскове до 15 сентября для прокладки сетей газоснабжения, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет ограничено по улице Фомина от улицы Лунинской до улицы Тихой, по улице Железнодорожной от улицы Декабристов до переулка Константина Гея, по улице Декабристов от улицы Тихой до улицы Железнодорожной, а также по переулку Константина Гея от улицы Железнодорожной до переулка Лёни Голикова.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.