Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преимущества крафтовых сыров назвал эксперт

Качественное сырьё, возможность экспериментировать и создавать авторские виды сыра – одни из главных преимуществ крафтовых сыроварен, рассказал основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

Дмитрий Ершов. Фото: ПАИ

Свежее молоко – главный фактор, который влияет на качество и вкус продукции. Его важно делать из местного сырья, чтобы сыр оставался уникальным и крафтовым, отметил гость радиоэфира.

«На больших производствах используются совсем другие корма. Мы не используем никакие кислые корма, например, сенаж или силос, они удешевляют молоко. Такими кормами обычно пользуются как раз крупные молочные комбинаты. В молоке всё очень просто: если вы пьёте и оно вкусное – значит и сыр будет вкусным. Из хороших ингредиентов получается хороший результат», – рассказал Дмитрий Ершов.

Тщательный уход за скотом и породы коров также влияют на вкус молока, а вследствие – на качество сыра.

«Качество продукции в первую очередь зависит от молока, которое у крупных производителей низкое. Мы не можем прийти к цене на сыр как у супермаркетов, поскольку наше молоко получается в 1,5 раза дороже. Также у крафтовых сыроварен ниже производительность труда, из-за чего объём выручки получается гораздо меньше», – отметил основатель сыроварни.

Небольшое производство даёт возможность сыроварням экспериментировать над сырами, создавать новые авторские виды. Также маленький объём производства позволяет лучше осуществлять контроль за качеством продукции.

Ранее стало известно, что «Сыроварня в Себеже» может появиться в одной из федеральных крупных торговых сетей. Подробнее читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 августа 2024

Участки четырёх улиц перекроют в Пскове до 15 сентября
19 августа 2024

Преимущества крафтовых сыров назвал эксперт
19 августа 2024

Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей
19 августа 2024

Сложнейшую операцию на позвоночнике выполнили хирурги Псковской областной больницы
19 августа 2024

Масштабная акция пройдёт в Пскове в День флага России
19 августа 2024

Какие молодёжные мероприятия пройдут на 80-летие Псковской области, рассказали организаторы
19 августа 2024

Псковская супружеская пара выиграла 50 млн рублей в лотерею
19 августа 2024

Сельхозярмарка Псковского района пройдёт 14 сентября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...