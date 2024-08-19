Преимущества крафтовых сыров назвал эксперт

17:05, 19 августа 2024, ПАИ

Качественное сырьё, возможность экспериментировать и создавать авторские виды сыра – одни из главных преимуществ крафтовых сыроварен, рассказал основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

Свежее молоко – главный фактор, который влияет на качество и вкус продукции. Его важно делать из местного сырья, чтобы сыр оставался уникальным и крафтовым, отметил гость радиоэфира.

«На больших производствах используются совсем другие корма. Мы не используем никакие кислые корма, например, сенаж или силос, они удешевляют молоко. Такими кормами обычно пользуются как раз крупные молочные комбинаты. В молоке всё очень просто: если вы пьёте и оно вкусное – значит и сыр будет вкусным. Из хороших ингредиентов получается хороший результат», – рассказал Дмитрий Ершов.

Тщательный уход за скотом и породы коров также влияют на вкус молока, а вследствие – на качество сыра.

«Качество продукции в первую очередь зависит от молока, которое у крупных производителей низкое. Мы не можем прийти к цене на сыр как у супермаркетов, поскольку наше молоко получается в 1,5 раза дороже. Также у крафтовых сыроварен ниже производительность труда, из-за чего объём выручки получается гораздо меньше», – отметил основатель сыроварни.

Небольшое производство даёт возможность сыроварням экспериментировать над сырами, создавать новые авторские виды. Также маленький объём производства позволяет лучше осуществлять контроль за качеством продукции.

Ранее стало известно, что «Сыроварня в Себеже» может появиться в одной из федеральных крупных торговых сетей. Подробнее читайте здесь.