Себежский сыр может появиться в одной из федеральных крупных торговых сетей

16:57, 19 августа 2024, ПАИ

Сыр «Белпер кнолле» из «Сыроварни в Себеже» может появиться в одной из федеральных крупных торговых сетей, сообщил основатель сыроварни Дмитрий Ершов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа.

По словам основателя сыроварни, поставлять планируют «Белпер кнолле», но в необычном формате. Сейчас продукцию сыроварни можно приобрести в фирменных магазинах в Себеже и Пскове.

«Нас активно приглашают в «Магнит», но для этого необходимо соответствовать объёмам производства, возникают и другие финансовые вопросы. В обозримом будущем есть теоретическая вероятность, что мы появимся в сети магазинов. Сейчас на стадии решения этого вопроса, готовимся», – отметил Дмитрий Ершов.

Ранее «Сыроварня в Себеже» вошла в путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» от Ники Ганич. В гид включили несколько рецептов, в том числе и сырников из рикотты, которые готовят в сыроварне.