Псковские пловцы участвуют в финале летней спартакиады учащихся

17:56, 19 августа 2024, ПАИ

Псковские пловцы, воспитанники спортшколы «Барс» Захар Болоболов и Эмма Трепаленко принимают участие в финале XII летней спартакиаде учащихся, которая проходит в Пензе с 18 по 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

Захар Болоболов в мае установил рекорд Псковской области для спортсменов младше 14 лет на дистанции 100 метров баттерфляем. Его результат составил 58,6 секунды.

Оба спортсмена имеют разряд кандидатов в мастера спорта. Соревнованиях проходят среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

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