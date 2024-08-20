Воинское захоронение благоустроили в Идрице

16:40, 20 августа 2024, ПАИ

Воинское захоронение за аэродромом благоустроили в Идрице Себежского района, пишет газета «Призыв».

На соснах возле дороги Рига – Москва прикрепили таблички-указатели, а подход к захоронению расчистили. Кроме того, установили памятник, ограду, стол и скамейки.

В братской могиле останки восьми человек – двух лётчиков 15-й воздушной армии и шести сапёров, погибших при разминировании аэродрома в Идрице в июле 1944 года.

Братское захоронение благоустроили члены поискового отряда Идрицы Владимир Еремеев, Александр Строганов, Алексей Алексеев.