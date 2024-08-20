Псковская область стала лидером по индексу производства сельхозпродукции в СЗФО

15:51, 20 августа 2024, ПАИ

Псковская область заняла первое место по индексу производства сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2024 года среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

В первом полугодии 2024 года Псковская область также заняла первое место в СЗФО по темпу роста скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, по темпу роста оборота розничной торговли и по темпу роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, подчеркнула вице-губернатор региона.

«Второе место мы занимаем по индексу промышленного производства обрабатывающих производств, по темпу роста ввода жилья мы заняли второе место по Северо-Западу. О чём говорит? О том, что экономика продолжает расти, несмотря на все внешние ограничения. Она адаптируется и набирает обороты», – сообщила Нинель Салагаева.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объём производства сельхозпродукции достиг 128 % к уровню прошлого года. Кроме того, регион стабильно занимает высокие позиции на Северо-Западе по целому ряду наименований продукции.