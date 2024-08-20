Размер микрозаймов для МСП в Псковской области необходимо увеличивать – Нинель Салагаева

17:44, 20 августа 2024, ПАИ

Максимальный размер микрозаймов с низкими ставками, которые может получить малый и средний бизнес в Псковской области на базе государственных микрофинансовых организаций, необходимо увеличивать с 5 до 10 млн рублей. Этот вопрос обсуждается, но пока не получил одобрения профильного министерства, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

«За последние несколько лет мы достаточно много дополнительно докапитализировали нашу микрофинансовую организацию: и в ковидное время, и потом за счёт индивидуальной программы развития Псковской области. В этом году у нас докапитализации фонда не будет, но уже за шесть месяцев региональная гарантийная организация предоставила 39 поручительств. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь банковское финансирование в размере порядка 468 млн рублей. А что касается микрофинансовой организации, то за этот же период она предоставила 86 микрозаймов на сумму 254 млн рублей», – отметила Нинель Салагаева.

На данный момент малый и средний бизнес может получить микрозаём до пяти миллионов рублей. Однако, по мнению вице-губернатора, с учётом постоянного роста инфляции пять миллионов могут оказать существенную поддержку только микробизнесу.

«Конечно, нам хочется, чтобы общий объём капитализации или, назовём так, кредитного портфеля, которым обладает наша микрофинансовая организация, перевалил за 1 млрд. Естественно, чем больше будет портфель, тем больше бизнес получит в качестве помощи: и по количеству, и по объёму. Мы уже поднимали вопрос с федеральным министерством о том, чтобы увеличить объём помощи и займов, которые выдают микрофинансовые организации с пяти до 10 миллионов <...> Но, так или иначе, пока вот этот вопрос нам не одобрили, пока он находится в проработке в федеральном министерстве», – подчеркнула Нинель Салагаева.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковскую область привлекли 1,6 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках льготных микрозаймов и поручительств.