Судить об осени по сегодняшнему дню советует народный календарь

08:39, 21 августа 2024, ПАИ

Память епископа Мирона Критского отмечают православные сегодня, 21 августа, пишет calend.ru.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, так как в этот день часто дули сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», – говорили в народе.

По погоде на Мирона судили о предстоящем январе. Также делали прогнозы на осень: если случалась буря – сентябрь будет ненастным, а если дуют спокойные ветры, то осень будет солнечной.

Если в этот день выпадал иней, то следующим летом можно ждать хороший урожай. Также в этот день говорили: «На Мирона всему час: держи рукавички про запас».

Также в этот день в лесу собирали ежевику. Ее ели и в свежем виде, и готовили варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. А листья ежевики заваривали как чай вместе с листьями земляники и смородины.