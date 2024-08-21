Часть музейных объектов в Пскове закрыты для посетителей из-за отсутствия электричества

10:07, 21 августа 2024, ПАИ

21 августа с 11:00 до 16:00 Поганкины палаты, Картинная галерея и Палаты у Сокольей башни будут закрыты для посетителей. В Псковском музее пояснили, что это связано с аварийными работами на электроподстанции, из-за которых музейные здания останутся без электричества.

Сообщаем также, что сборная экскурсия по Поганкиным палатам, которая была заявлена сегодня в 15:00, не состоится. Все, кто планировал посетить экскурсию, могут перенести запись на другую дату.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать возникшие обстоятельства при планировании посещения музея.