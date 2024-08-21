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Культура

27 августа Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Мой не мой»

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет 119-й сезон 27 августа спектаклем «Мой не мой». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото: Псковский театр драмы

Современную драму с Ксенией Чеховой и Максимом Митяшиным в главных ролях (27 и 28 августа в роли Сережи – Максим Митяшин) «можно назвать самым обсуждаемым спектаклем прошлого сезона», отметили в театре.

«Слабовольный гуманитарий Сережа имеет большие амбиции, но преподает философию в ПТУ. Однажды он соглашается принять участие в сомнительном пари – сможет ли он соблазнить свою ученицу Таньку. Так завязывается история взаимной зависимости нескольких людей, бесконечно далеких друг от друга по мировоззрению и социальному статусу. И не ясно, чего в этой зависимости больше – любви или ненависти. Бытовая комедия превращается в криминальную драму, но «Мой не мой» – не то и не другое, а притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершенное зло», – такой анонс к спектаклю дали в театре.

В августе и сентябре театр покажет и другие последние премьеры – комедии «Амфитрион» (29, 31 августа и 5, 6 сентября) и «Влюбленные» (1 сентября), музыкально-поэтический спектакль «Фламенко» (30 августа, 10 сентября).

В афишу вошли также спектакли «Морфий», «Лягушки», «Пигмалион», «Сережа очень тупой», «Пиковая дама», «Бовари», «Постой, паровоз!» и «Ревизор», который в сентябре будет показан в 50-й раз.

В спектакле «Лягушки» в новом сезоне главную роль исполнит Анна Мигицко. Это будет первое знакомство псковской публики с актрисой петербургского Театра им. Ленсовета. Спектакль художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева, восьмикратный номинант национальной театральной премии «Золотая маска» «Лягушки» будет сыгран в Пскове 16 и 17 сентября и в Санкт-Петербурге на фестивале «Александринский» 24 сентября.

12 сентября к зрителям вернется квартирник «Бейрут» – концерт артистов театра на свежем воздухе.

«Маленький театр» осенью возобновит показы беби-спектаклей: в афише постановки Александры Ловянниковой «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие» и «Невероятные приключения голубя Петра».

С 22 по 27 октября состоятся обменные гастроли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Русского драматического театра Удмуртии. Ижевская труппа покажет в Пскове четыре спектакля: «Дама Пик», «Король Лир», «Только для женщин» и «Ножницы». Билеты уже в продаже.

Выйдя из отпуска, труппа приступит к репетициям нового спектакля. Первой премьерой сезона станут «Маленькие трагедии» Пушкина в постановке ученицы Римаса Туминаса Гульназ Балпеисовой.

Афиша нового сезона опубликована на сайте театра. Билеты на спектакли в продаже в кассе и онлайн и доступны для покупки по «Пушкинской карте».

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