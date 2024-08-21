Из-за потери ножниц в японском аэропорту отменили десятки рейсов
36 рейсов отменили и ещё 201 задержали из-за потери ножниц в аэропорту Титосэ в Японии, пишет «Коммерсантъ».
В одном из магазинов у сотрудников исчезли ножницы. Их мог украсть и использовать как оружие возможный террорист, предположила администрация аэропорта.
Из-за этого служба безопасности два часа проводила осмотр пассажиров. Среди них оказалась японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet. Из-за случившегося музыканты пропустили выступление на фестивале Rising Sun на Хоккайдо. Позже на сайте они опубликовали запись с обещанием отомстить.
На следующий день ножницы нашли сотрудники в том же магазине.
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