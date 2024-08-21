Жители стран Балтии и Норвегии прошли собеседование, чтобы переехать в Псковскую область

15:28, 21 августа 2024, ПАИ

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области вместе с ПсковГУ провело собеседование с соотечественниками из-за рубежа, которые намерены переехать в Россию. Участие в собеседовании принимали жители Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Узбекистана и Туркменистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Соотечественники, воспитанные в традициях русской культуры, успешно прошедшие собеседование, смогут переселиться в Псковскую область в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Участие в государственной программе предоставит гражданам право на получение дополнительной социальной поддержки и государственных гарантий на первоначальных этапах обустройства.