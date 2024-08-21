Более 16 млн рублей лишилась заслуженный учитель РФ из-за мошенников

16:47, 21 августа 2024, ПАИ

16,3 миллиона рублей лишилась директор одной из московских школ, имеющая звание «Заслуженный учитель РФ». Она стала жертвой телефонных мошенников, пишет газета «Известия».

83-летней женщине позвонили лжесотрудники ФСБ и рассказали, что личный счёт директора якобы взломали мошенники, и ей необходимо оперативно обезопасить свои средства, пока злоумышленники тоже их не украли.

Москвичка проследовала в указанное ей отделение Сбербанка, где обналичила более семи миллионов рублей, затем она передала их курьеру, которого прислали аферисты. Позже она сняла ещё более пяти миллионов рублей и также передала их курьеру. Женщина также перевела часть средств на указанный мошенниками счёт. В общей сложности заслуженный учитель РФ лишилась 16,3 миллиона рублей своих накоплений.

По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку. Уже опрошены все 150 жильцов подъезда дома, в котором проживает потерпевшая.

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