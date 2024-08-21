Пять авиабомб времён Великой Отечественной войны подорвали в Палкинском районе

19:31, 21 августа 2024, ПАИ

Пять немецких авиабомб SC-10 времён Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники вблизи деревни Исаино Палкинского района Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В операции участвовали пиротехники Невского спасательного центра МЧС России из Петербурга в количестве трёх человек. Они ликвидировали опасные находки на специальном полигоне путем контролируемого подрыва.