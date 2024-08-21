Пять авиабомб времён Великой Отечественной войны подорвали в Палкинском районе
Пять немецких авиабомб SC-10 времён Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники вблизи деревни Исаино Палкинского района Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В операции участвовали пиротехники Невского спасательного центра МЧС России из Петербурга в количестве трёх человек. Они ликвидировали опасные находки на специальном полигоне путем контролируемого подрыва.
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