На время ярмарки улицу Пушкина в Пскове закроют для проезда

11:07, 22 августа 2024, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» пройдёт в Пскове 23 августа. Торговые ряды будут установлены на улице Пушкина. Торговля будет идти с 8:00 до 15:00, сообщили ПАИ в администрации города.

Свою продукцию представят фермерские хозяйства и сельхозпредприятия области. Покупатели смогут приобрести овощи, фрукты, мясную, рыбную и молочную продукцию, саженцы плодовых деревьев, цветов и кустарников, мёд, а также кондитерские и хлебобулочные изделия.

В связи с проведением ярмарки с 20:00 22 августа до 17:00 23 августа запрещается стоянка автомобилей на участке улицы Пушкина от улицы Ленина до пересечения с улицей Карла Маркса. Кроме того, ограничивается движение транспорта на этом участке с 6:00 до 17:00 23 августа.